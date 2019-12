Vittoria Belvedere: «Ho dormito con Kim Rossi Stuart e ho subito il suo fascino» 

ROMA - Vittoria Belvedere, ospite a "Vieni da me", ha parlato per la prima volta di una vacanza che fece molti anni fa insieme a Kim Rossi Stuart e ha rivelato che in quell'occasione dormì nello stesso letto del collega.

«Io e Kim facemmo un viaggio insieme. Da poco gli era morto il padre mentre io ero stata lasciata da un mio ex fidanzato. Entrambi stavamo vivendo un momento complicato. Eravamo rimasti amici, lui mi chiamò e mi chiese di andare con lui in vacanza in Turchia e partimmo insieme, ma come due grandi amici», ha raccontato l'attrice durante l'intervista rilasciata al programma condotto da Caterina Balivo. «In un albergo c'era una prenotazione sbagliata e dormimmo nello stesso letto, ma io da una parte e lui dall'altra. Se tornassi indietro, probabilmente un pensierino ce lo farei», ha aggiunto con un pizzico d'ironia.

Parlando, ha poi ammesso che Kim è in effetti un uomo piuttosto irresistibile: «Non ho mai subito il fascino dei colleghi. Ne ho avuti diversi di belli, ma non ricordo di aver subito il fascino degli attori, anche se, forse, Kim Rossi Stuart l'ho subito un po'».

La Belvedere ha infine confessato di aver ricevuto, diversi anni fa, delle avance non gradite da un regista. «Un regista mi saltò addosso, ho reagito respingendolo e dicendo che forse gli avevo fatto capire qualcosa che in realtà non volevo comunicare. Mi disse: "Non ti preoccupare, sono inciampato". Il giorno dopo non andai al provino», ha confidato. «Ci ho lavorato anni dopo, non ne abbiamo più parlato. Io ho fatto finta di niente, lui lo stesso», ha concluso.