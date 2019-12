Camila Cabello mette sé stessa al primo posto e poi... Shawn Mendes

LOS ANGELES - Camila Cabello mette sé stessa al primo posto, il fidanzato viene dopo Camila Cabello ha detto che la relazione più importante della sua vita non è quella con il fidanzato Shawn Mendes, ma quella con sé stessa.



Camila Cabello, che da qualche mese è fidanzata con il collega Shawn Mendes, ha detto che la relazione più importante che ha non è quella con la sua attuale dolce metà, ma è quella con sé stessa. La cantante ha parlato di come lavorare al suo nuovo album “Romance”, che è uscito lo scorso 6 dicembre, le abbia dato la possibilità di imparare molto sull'amore e sulla vita in generale.



Su Instagram ha scritto: «Sono grata a questo album perché mi ha insegnato lezioni importanti sull'amore, sulla vita e su me stessa. Mi ha aiutata a superare dei momenti difficili e di transizione della mia vita, mi ha insegnato quanto la vita possa essere bellissima ma allo stesso tempo incasinatissima. E poi ho capito che di tutte le relazioni che io posso avere, la più importante è quella con me stessa».



«Sono grata perché scrivere queste canzoni mi ha dato la possibilità di rilasciare emozioni ed energie diverse, il dolore e la gioia, ma anche l'ansia. Sono felice perché questo album mi ha accompagnato in alcuni dei periodi più importanti della mia vita», ha continuato.



La 22enne ha quindi concluso spiegando che scrivere musica è per lei il modo migliore per affrontare situazioni in cui si sente sopraffatta dalle emozioni. «Per me la musica è sempre stato un modo per entrare in connessione con me stessa. Quando sento di essere sopraffatta da un'emozione per me la cosa più semplice da fare e mettere quell'emozione in una canzone», ha fatto sapere.