Lory Del Santo: «Zucchero irriconoscente, gli presentai Clapton»

ROMA - Lory Del Santo pensa che Zucchero sia irriconoscente, o almeno che lo sia stato con lei. L'attrice intervistata nel programma 'Un Giorno da Pecora' ha fatto sapere che tanti anni fa, quando era legata a Eric Clapton, presentò all'artista italiano, oggi 64enne, la rockstar inglese. Quando però Lory chiese poi un favore a Zucchero, lui non si comportò bene con lei.

«Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero. Ho visto che è persino volato a Londra per incontrarlo, Eric ha anche suonato in un suo disco. Se Zucchero mi ha ringraziato per averglielo fatto conoscere? Non esattamente, lo ha conosciuto e poi "arrivederci e grazie". Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui...», ha spiegato.

«Tra l'altro una volta a Zucchero avevo chiesto un piccolo favore... All'epoca ero fotografa per una rivista e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto. Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso. Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata», ha poi aggiunto la 61enne.

Durante la chiacchierata nel programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro Lory ha poi smentito di aspettare un figlio dal fidanzato Marco Cucolo. Solo qualche mese fa aveva fatto sapere di avere intenzione di provare a diventare di nuovo mamma, magari di una femminuccia. I "lavori" però non sono ancora iniziati. «Ormai ha 30 anni, si sta un po' impigrendo», ha sentenziato parlando di Marco.