Ecco cosa Selena Gomez cerca in un uomo

LOS ANGELES - Selena Gomez vuole un fidanzato che sia «sincero». La cantante ha rivelato cosa cerca in un potenziale partner e ha spiegato che la cosa più importante che un uomo deve fare per attirarla è quella di non nascondere le sue vere intenzioni.



La 27enne infatti ritiene di riuscire a capire cosa pensano gli altri in pochi secondi. Ha detto: «Mi piace la sincerità. Penso di poter capire in appena cinque secondo se chi sto incontrando vuole solo una cosa. E riesco a capire invece quando non è questo il caso».



Selena inoltre vorrebbe un fidanzato capace di farla ridere. «Mi piacciono le risate. Non mi piace invece l'arroganza. Non mi piace che si mette in mostra. Preferisco le persone giocose e avventurose ma che siano allo stesso tempo anche umili e alla mano», ha aggiunto. Inoltre la Gomez, che in passato ha avuto relazioni con colleghi come Justin Bieber e The Weeknd, ha fatto sapere di voler essere approcciata in modo naturale.



«Mi piacciono le situazioni in cui si è in gruppo. Mi mette a mio agio se conosco qualcuno che a sua volta è amico di un mio amico. Mi piace essere approcciata in un modo naturale. E spero che chi mi viene incontro sia davvero interessato a me e non al mio nome. So che è difficile, ma è il modo migliore», ha concluso.