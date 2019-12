La Miss sfregiata dall'acido all'ospedale si mostra senza benda

ROMA - Gessica Notaro è ricoverata in ospedale. A raccontarlo è stata la stessa ex Miss Romagna tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Gessica ha fatto sapere ai suoi follower di doversi sottoporre a un delicato intervento a uno dei suoi occhi, rimasto gravemente lesionato dopo l'aggressione con l'acido subita due anni fa da parte dell'ex fidanzato Edson Tavares.

«Sono in pre sala operatoria. Non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo per vedere che cosa è successo in questi due anni all'interno dell'occhio», ha affermato la 30enne nel post.



Prima di salutare e rassicurare tutti, la Notaro si è mostrata per la prima volta senza benda sul social. «Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento, visto che siamo arrivati a questo punto... e vi racconto dopo come è andata», ha aggiunto.



L'ex protagonista di "Ballando con le Stelle", che ha ritrovato l'amore grazie all'attuale fidanzato Marco, in una recente intervista ha rivelato che ad aiutarla ad andare avanti durante i periodi più bui è stata la danza.

«Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile. Ho vissuto un'esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l'arte, ho l'opportunità di trasmettere un messaggio di speranza. Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica Wonder Woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso», ha raccontato al settimanale "Spy".