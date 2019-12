Channing Tatum e quelle lezioni di boxe date alla figlia

LOS ANGELES - Channing Tatum ha rivelato di stare insegnando un po' di boxe alla figlia Everly, nata sei anni fa dal matrimonio con l'ex moglie Jenna Dewan.



L'attore ha detto di voler fare in modo che la sua bambina «sia in grado di difendersi da sola» qualora ne avesse bisogno. La star di Hollywood ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae Everly mentre si allena e tira dei pugni con tanto di guantoni e casco protettivo.



Il 39enne accanto alla clip condivisa sul social ha scritto: «Adora dare pugni al suo papà! Questo è poco rispetto a quello che è capace di fare. Lei è un piccolo animale. Adoriamo il wrestling e la boxe. Ci fa divertire. Una volta ho sentito dire che le arti marziali sono state create per cercare di svelare i segreti della lotta e così la gente ha cominciato a praticarla», ha aggiunto.



«Semmai ce ne fosse bisogno lei sarebbe capace di difendersi senza avere paura. Nella mia esperienza personale posso dire che la paura la maggior parte delle volte ti fa prendere le decisioni sbagliate. Essere calmi e sicuri di sé grazie al controllo di corpo e mente può darti le basi per fare la cosa giusta in futuro», ha poi spiegato Tatum.



Channing ha però affermato che la violenza non è mai la risposta più giusta in tutte situazioni di pericolo. «La violenza non è mai la decisione più giusta al cento per cento. Ma ho una figlia e voglio che lei possa sentirsi sicura perché sa di potersi difendere», ha concluso.