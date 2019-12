Costantino Vitagliano: «Sono salvo grazie a mia figlia Ayla»

MILANO - Costantino Vitagliano ha rivelato di stare attraversando un periodo particolarmente buio della sua vita e ha confidato che la forza di continuare ad andare avanti gli arriva da sua figlia Ayla, nata quattro anni fa dalla storia d'amore con l'ex Elisa Mariani. «Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita. È stata dura, ma mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d'oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso», ha raccontato l'ex tronista durante un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine".

«Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up e down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra. Il lutto si supera, spero, con il tempo. Il tempo non è necessariamente una medicina, ma ti porta a fare, muoverti, scoprire. Mi è sempre piaciuto vivere, guardare le cose, conoscere il mondo. Per questo ho svolto un percorso lavorativo particolare: da quando avevo sedici anni faccio esperienze, scopro la realtà», ha aggiunto.

«Con mia figlia ho scoperto tante cose. Ci sono cose che immagini ma poi, quando le vivi nella realtà, scopri che sono diverse, impossibili da pensare. Ayla è la parte più bella della mia vita ed è coincisa con un brutto momento», ha spiegato il 45enne. «Quando è nata lei, a mia mamma hanno scoperto la malattia. Ora ho Ayla: ci vivo, la coccolo, la porto in giro. Faccio con lei quello che non è mai stato fatto con me», ha concluso.