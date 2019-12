Luca Onestini innamoratissimo di Ivana: «Prima mi laureo, poi la sposo»

ROMA - Luca Onestini ha fatto una sorpresa alla fidanzata Ivana Mrazova, ignara che la sua dolce metà fosse dietro le quinte di "Vieni da me". L'ex protagonista di "Uomini e Donne", ospite così insieme alla compagna nel programma di Caterina Balivo, ha smentito i rumor secondo cui ci sarebbe una crisi tra lui e la bella modella di origini ceche.

«Tra un mese saranno due anni che stiamo insieme. È la storia più lunga che ho avuto. Sono stati due anni bellissimi, fino adesso non ci sono stati problemi e speriamo che continui così anche se sicuramente in una storia lunga ci possono essere dei problemi», ha raccontato Luca durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno.

«Ci siamo conosciuti al Grande Fratello e abbiamo cominciato a convivere con gli altri. Ci siamo aspettati e ci siamo messi insieme dopo il reality al punto che gli autori si sono un po' arrabbiati perché hanno detto che se ci fossimo messi insieme prima avremmo aiutato un po' di più, ma noi abbiamo seguito il cuore», ha aggiunto l'ex gieffino.

«Ci sono state delle fake news sulla nostra crisi. Ci sono state perché io ero in Sardegna e lei è andata in Repubblica Ceca per stare con la sua famiglia e per fare un piccolo intervento chirurgico, ma niente di grave», ha continuato.

Quando gli è stato chiesto se abbiano intenzione di sposarsi, i due hanno risposto che è ancora troppo presto, ma che non è assolutamente da escludere che questo possa avvenire prima o poi. «Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università», ha risposto il 27enne. «Allora da domani riprendi a studiare», ha concluso con un pizzico d'ironia Ivana.