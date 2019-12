Pago è ancora innamorato di Serena: «Non mi vergogno a dirlo»

ROMA - Pago, ospite in studio a "Verissimo", è tornato a parlare della fine della storia d'amore con Serena Enardu e ha rivelato di essere ancora molto innamorato di lei. Il cantante ha ammesso che nonostante la relazione sia finita da circa due mesi non è ancora riuscito a superare la rottura con l'ex protagonista di "Uomini e Donne".

«Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all'altro», ha raccontato Pacifico, questo il vero nome dell'artista, durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. «Eravamo in crisi già da un po' di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo», ha aggiunto il 48enne.

Pago ha poi confessato proprio nel programma di Canale5 che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del "Grande Fratello Vip".