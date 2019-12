È Pago il secondo concorrente ufficiale del GF Vip

ROMA - Svelato il secondo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Pago, il cantante sardo tornato alla ribalta dopo la partecipazione alla seconda edizione di 'Temptation Island Vip'. Lo ha annunciato lui stesso durante un'intervista rilasciata al programma 'Verissimo' e che andrà in onda il prossimo sabato.

Il 48enne è sembrato entusiasta per questa nuova avventura che lo attende. Con lui nella casa di Cinecittà ci sarà sicuramente Rita Rusic, l'unico altro nome per il momento certo. L'ex produttrice cinematografica ed ex Lady Cecchi Gori ha accettato di allontanarsi per qualche mese da Miami, dove vive ormai da anni, per finire 24 ore al giorno davanti alle telecamere di Canale5.

In molti sono già pronti a scommettere che la fine della storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, consumatasi proprio a 'Temptation Island Vip', sarà uno degli argomenti cavalcati da Alfonso Signorini, nuovo conduttore del reality, per alzare gli ascolti. L'artista e l'ex troinsta di 'Uomini e Donne' hanno infatti chiuso il loro rapporto nel programma della Marcuzzi dopo ben sei anni di vicinanza.