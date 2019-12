Taylor Mega contro Antonella Elia: «Una persona stupida e a fine carriera»

ROMA - Taylor Mega si è scagliata nuovamente contro Antonella Elia, pur non facendone mai il nome, tramite alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Le due sono state protagoniste di un acceso scontro a "La Repubblica delle donne", programma condotto da Piero Chiambretti su Rete4. La Elia ha infatti accusato la bionda influencer e sua sorella Giada di essere un cattivo esempio per i giovani e di dare un'immagine della donna un po' da "mi*****a".

«Alcune cose non le avevo proprio sentite, ma non risponderò cadendo nella volgarità», ha scritto la 26enne sul social riferendosi al diverbio avuto con l'ex ragazza di "Non è la Rai". «È brutto vedere come ci si può ridurre a fine carriera. Brutto vedere come tante persone tollerino certi insulti maschilisti e penalmente perseguibili», ha aggiunto. «A un uomo è concesso sempre tutto. Le stesse cose fatte da una donna ed è subito 'mi*****a'. Siamo donne e siamo libere di essere chi vogliamo», ha continuato.

Taylor ha poi ringraziato chi le ha invece mandato messaggi di supporto dopo aver visto quanto avvenuto nel programma di Chiambretti. «Odio dovermi confrontare con persone stupide, ma purtroppo in alcuni programmi me le propinano sempre. Come al solito grazie a tutti per il supporto!», ha proseguito. «Per fortuna l'Italia è formata anche da tanta gente intelligente come chi mi segue», ha concluso.