GF Vip, ecco la foto di un nuovo concorrente: chi è? 

ROMA - Di chi si tratta? Sui profili ufficiali del Grande Fratello Vip è stata pubblicata la foto di un ragazzo che entrerà nella casa di Cinecittà per la prossima edizione del reality. Si vede un fisico davvero atletico, ma il viso è tagliato fuori dall'immagine. Così sul web è scattato subito il toto-nomi. In molti ipotizzano che si possa trattare di Paolo Ciavarro, 28 anni, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Il ragazzo, che da qualche anno lavora nella trasmissione 'Forum' con Barbara Palombelli', è in effetti da tempo tra i nomi che circolano in rete. Lui non ha mai smentito di aver accettato di prendere parte al programma.

Qualcuno ha però sostenuto di aver riconosciuto in quel fisico aitante un ex tronista di 'Uomini e Donne', Marco Cartasegna. Che l'ex fidanzato di Soleil possa varcare la soglia rossa dello show Mediaset a gennaio, quando partirà la nuova edizione? Può darsi. Per ora però l'unico nome ufficializzato da Alfonso Signorini, che sarà al timone del programma dopo l'addio di Ilary Blasi, è quello di Rita Rusic, l'ex attrice e produttrice nota alla cronaca rosa per essere stata la moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Il direttore di 'Chi' sostiene che quest'anno i concorrenti saranno tutti personaggi molto conosciuti dal pubblico. «Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: 'Ma chi è questo?!'», ha spiegato recentemente durante un'intervista. «Posso dire che ho incontrato Barbara Alberti e molte altre persone. Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, ndr), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire», ha aggiunto.