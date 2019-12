Argentero-Marino, l'annuncio della gravidanza non era programmato

ROMA - Cristina Marino ha confessato che l'annuncio della gravidanza non è stato esattamente spontaneo. La 28enne, che aspetta un figlio da Luca Argentero, ha spiegato che il post pubblicato l'altra sera sul social, con cui sia lei che l'attore hanno rivelato a tutti di essere in dolce attesa di un bambino, è stato fatto per anticipare sul tempo certi «giornaletti» che stavano per dare la notizia per primi.

In alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha voluto innanzitutto ringraziare per il calore ricevuto dopo l'annuncio: «Grazie mille siete in tantissimi, ovviamente è impossibile rispondere a tutti». Poi ha però aggiunto: «Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po' e tenerlo per noi il più possibile». Ecco quindi cosa li ha spinti a cambiare i programmi: «Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore».

Marino ha infine voluto rassicurare tante delle sue follower, che la seguono per avere consigli sul fitness e sulla dieta, riguardo al fatto che la dolce attesa non le impedirà di continuare a condividere i suoi segreti per rimanere in forma. «Volevo aggiungere una cosa per le mie ragazze, non vi preoccupate perché presto arriverò con un programma per le future mamme», ha concluso.