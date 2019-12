Fabrizia De André felice di essersi riavvicinata al padre Cristiano

ROMA - Fabrizia De André, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha parlato della pace ritrovata con il padre Cristiano. Francesca infatti per molti anni non ha avuto alcun rapporto con il genitore ed era arrivata a fargli causa in tribunale. «Mi ha chiamata a luglio, non me lo aspettavo minimamente: non mi chiamava da un po' di tempo, quasi due anni. Mi ha chiesto come stavo, ha chiesto di mio figlio e se volevo andare a trovarlo», ha raccontato la 32enne durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno. «Ad agosto siamo stati una settimana da lui e siamo stati benissimo: vedere mio padre con in braccio mio figlio è stato bellissimo», ha aggiunto.

Chi invece non si è minimamente spostata dalle proprie posizioni è la più famosa sorella Francesca. L'ex gieffina ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con la sua famiglia. Parlando con Barbara D'Urso a 'Domenica Live' ha spiegato: «In questo momento non ho voglia di darle (a Francesca, ndr) una seconda possibilità. Non c'è detto più vero di 'Parenti serpenti'. Ti assicuro per avere delle idee così chiare, negli anni, ci ho riprovato milioni di volte. C'è stata sempre una delusione che mi ha lacerata dentro per dei mesi, ci soffro. Sembro una persona aggressiva ma sono molto più sensibile di tanti altri. Per quello che lei mi ha fatto, non riesco a parlare fisicamente con una che è riuscita ad inventare una cosa del genere (si riferisce al caso del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, ndr)».