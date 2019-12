Miriana Trevisan parla di Serena Enardu: «Con mio figlio era dolcissima»

ROMA - Miriana Trevisan, ospite a "Vieni da me", è tornata a parlare dell'ex marito Pago e ha rivelato di non aver mai conosciuto Serena Enardu, che è stata per sei anni compagna del cantante fino allo scorso ottobre.«Negli anni in cui Pacifico (il vero nome di Pago, ndr) è stato insieme a lei, non ho avuto modo di conoscerla. Quando andava in Sardegna, mio figlio stava con la nonna e la sorella di Pago con cui ho un bel rapporto. Io ovviamente non andavo con lui, quindi non l'ho mai vista, se non una volta per caso in aeroporto ma di sfuggita», ha dichiarato la showgirl durante l'intervista rilasciata nel programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo.

La 47enne ha poi ammesso che Nicola, il bambino nato 10 anni fa dall'amore con Pago, gli ha sempre raccontato che Serena lo trattava benissimo. «Mio figlio mi ha sempre detto che quando la vedeva era sempre stupenda e dolcissima con lui. La posso incontrare anche adesso, non ho nessun tipo di problema. E' indifferente. L'importante è quello che mi diceva Nicola, che, con lei, si divertiva e stava bene», ha aggiunto.

Miriana ha poi smentito i rumor secondo cui ci sarebbe un ritorno di fiamma tra lei e il 48enne. «Ci stimiamo molto, abbiamo un bambino insieme che amiamo tantissimo. C'è un bel rapporto, un rapporto affettuoso, e questo nostro figlio lo sente molto. Ma c'è solo questo tipo di rapporto», ha spiegato. «Lui ha sofferto veramente per la sua fidanzata, di recente. Me ne ha anche parlato, perché a volte parliamo delle nostre cose private. Tra di noi c'è affetto e basta», ha concluso.