Lorella Boccia non si sente pronta per Sanremo

ROMA - Lorella Boccia ha smentito categoricamente i rumor secondo cui sarebbe stata scelta come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà al timone Amadeus. La ballerina, che attualmente è impegnata con il daytime di "Amici", ha dichiarato che guarderà la kermesse musicale in televisione, dal divano di casa sua.

«Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta. Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: 'Stamm' tutt' sott'o cielo'», ha affermato la showgirl durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

La 28enne negli ultimi anni si è guadagnata con fatica il titolo di conduttrice e ha dovuto dimostrare più degli altri per allontanare i pettegolezzi sul fatto che sarebbe stata raccomandata dal marito. Lorella è infatti sposata con Niccolò Presta, figlio del noto agente dello spettacolo Lucio. «Non sono raccomandata da Niccolò. Non è certo per lui che lavoro. Se così non fosse, sono pronta a lasciare il posto a chi merita di più», aveva scritto tempo fa in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.