Luca Argentero diventa papà

ROMA - Luca Argentero a 41 anni sta per diventare papà per la prima volta. L'attore aspetta il suo primo figlio dalla compagna Cristina Marino, che ha 13 anni meno di lui. La notizia è arrivata nella serata di martedì via social, dove entrambi i futuri genitori hanno postato lo stesso tenerissimo scatto.

Accanto all'immagine, che ritrae Luca e Cristina seduti su un divano mentre ridono guardandosi negli occhi e lui ascolta con uno stetoscopio i rumori del nascituro nel pancino della compagna, sia l'attore che la collega hanno scritto: «Io e te... diventiamo tre!».

Subito tantissimi i messaggi di congratulazioni per la bella notizia. A lasciare un commento di auguri sono stati tra gli altri Stefano Accorsi, Laura Chiatti e Marco Bocci, Melissa Satta ed Alessandro Cattelan. Luca e Cristina, 28 anni, non sono sposati. Lui ha già un matrimonio alle spalle, quello con Myriam Catania, finito nel 2016, anno in cui ha conosciuto la Marino. Ma il divo del cinema italiano non esclude di andare nuovamente all'altare. L'amore per la compagna, e ora futura madre di suo figlio, è infatti fortissimo.

«Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d'intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant'anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto», ha spiegato recentemente.