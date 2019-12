Clarissa Marchese ha già scelto il nome della figlia

ROMA - Clarissa Marchese, che è in attesa del suo primo figlio, o meglio della sua prima figlia, visto che si tratta di una femminuccia, ha rivelato di aver già scelto da tempo il nome che darà alla piccola. L'ex protagonista di "Uomini e Donne", durante un'intervista rilasciata al settimanale "Mio", ha parlato della sua gravidanza e ha detto di sentirsi molto bene nonostante qualche nausea.

«Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena. Nei primi mesi, credevo che sarei diventata mamma di un maschietto. Dopo le prime visite ho iniziato a cambiare idea e a relazionarmi con 'lui' al femminile. Detto tra noi, io non potevo essere più felice. Federico (Gregucci, ndr) avrebbe voluto un maschietto, non lo nasconde. Ovviamente nel futuro non escludiamo di avere un altro figlio e sarebbe bellissimo se fosse un maschietto», ha spiegato. «Abbiamo deciso il nome fin da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È un nome che ho indicato io e a Federico è piaciuto subito. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello. Almeno a noi piace, anche per il significato», ha aggiunto.

Clarissa ha infine detto che svelerà il nome solo in occasione del baby shower che si terrà il 2 gennaio prossimo. «Lo diremo il 2 gennaio, in occasione del baby shower che faremo in Sicilia. Il motivo per cui non lo diciamo è semplice: vogliamo fare una sorpresa ad amici e parenti, oltre alle persone che mi seguono con tanto affetto», ha concluso.