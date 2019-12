Rosie Huntington-Whiteley è fiera dei chili in più

LONDRA - Rosie Huntington-Whiteley, che è mamma del piccolo Jack Oscar, nato due anni fa dalla storia d'amore con l'attuale compagno, l'attore Jason Statham, ha rivelato di non essersi mai vergognata del suo corpo durante la gravidanza, nonostante fosse ingrassata di qualche chilo.

La modella ha raccontato di aver passato le ultime settimane di gestazione in totale armonia con il proprio aspetto fisico, tanto da camminare nuda per casa poiché si sentiva sicura di sé. La 32enne ha ammesso di essere stata sempre a suo agio e di non essersi mai preoccupata di quanto mangiasse durante la dolce attesa. Ha confidato quindi di aver messo su circa 25 chili. Parlando nel podcast "Pretty Big Deal" ha detto: «Sono stata davvero molto bene in quel periodo. Ho lasciato andare le redini, non mi sono preoccupata di niente. Era una nuova esperienza e mi sono detta: 'Bene vediamo come va'».

«Al sesto mese di gravidanza ero al settimo cielo, non potevo crederci. È stato un viaggio davvero intenso. È qualcosa di magico. A poche settimane dal parto ho praticamente camminato quasi sempre nuda per casa. Ero nuda in giardino, in piscina e andava bene così, anche perché i vestiti non mi entravano più», ha aggiunto. Rosie ha però spiegato di non essere riuscita a perdere peso velocemente subito dopo il parto. «C'è voluto tanto prima che ritornassi in forma. Ho avuto care amiche che nel giro di due o tre mesi erano già magre. Io ho allattato al seno per sei mesi e non ho perso nemmeno un chilo», ha poi concluso.