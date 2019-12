Kim Kardashian minaccia di licenziare la sorella Kourtney dal reality di famiglia 

LOS ANGELES - Kim Kardashian ha minacciato di licenziare la sorella Kourtney dal reality di famiglia perché non si apre abbastanza sulle proprie questioni private. La stella tv americana ha attaccato la sorella durante l'ultimo episodio andato in onda dello show per il fatto di non parlare apertamente di alcuni aspetti della sua vita davanti alle telecamere.

Ha detto lamentandosi: «Kourtney passa molto tempo lontano dagli obiettivi. Non parla della sua relazione, però potete vedere in giro le foto dei paparazzi in cui è insieme al suo fidanzato, di cui non posso fare il nome davanti alle telecamere sennò si arrabbia. Vedo queste cose online e mi chiedo se siano cose vere. Poi capisco che è vero, ma lei ha tanti segreti e non ne parla con noi». Mentre Kim ha detto che essere onesti con il pubblico è il loro "lavoro", Kourtney è sembrata in disaccordo.

Kim ha allora aggiunto che lei e Khloe devono compensare le mancanze della sorella. «Il nostro lavoro è essere aperte e oneste e condividere molto di noi stesse, ma sembra che negli ultimi anni Kourtney non sia stata così aperta sulle sue cose personali davanti alle telecamere. Quindi io e Khloe per compensare dobbiamo mostrare di più. Se non mostriamo le nostre vite, di cosa parliamo nel nostro show?», ha aggiunto. «Dobbiamo dirle che abbiamo una proposta per lei. Non vuole farsi vedere, non vuole lavorare, ha troppi paletti, bene: deve essere licenziata», ha poi concluso.