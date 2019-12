Ecco perché Shawn Mendes ha confessato il suo amore a Camila Cabello

LOS ANGELES - Shawn Mendes ha deciso di confessare i suoi sentimenti a Camila Cabello dopo aver ricevuto un «segnale». Il cantante ha ammesso che non era affatto certo che esternare quello che sentiva per la collega, che oggi è la sua fidanzata, fosse la cosa giusta da fare. Voleva avere una relazione con lei, ma non aveva il coraggio di dirglielo. Questo coraggio è arrivato quando ha avuto un "segnale" proprio mentre rifletteva sul fatto che avrebbe fatto meglio a tenere tutto per sé.

Durante una conferenza stampa in Sud Africa ha spiegato: «Questa cosa non l'ho mai detta neanche a Camila. Prima che iniziassimo a frequentarci c'è stato un periodo in cui non sapevo cosa fare. Non sapevo se dirle quello che provavo o meno. Stavo guidando l'automobile e proprio mentre pensavo che sarebbe stato meglio non dire niente sono passato davanti a una strada chiamata Camila».

Recentemente lei ha rivelato che all'inizio del loro rapporto non voleva chiamarlo "baby". La 22enne ha fatto sapere: «È divertente, all'inizio quando abbiamo iniziato a uscire era tutto molto strano... Stare con qualcuno che è stato un tuo amico per così tanto tempo... All'inizio è strano. Le persone intorno a te già lo sanno, perché ti conoscono bene. Quindi potevamo baciarci e tenerci per mano». Camila ha anche rivelato che già durante la loro prima collaborazione nel 2015 lei aveva provato qualcosa per lui.