Paris Hilton e il video hot: «Provai grande vergogna»

NEW YORK - Paris Hilton ha ricordato la vergogna che provò quando il suo sex tape privato divenne di dominio pubblico nel 2004. L'ereditiera ha detto di pensare, che se quell'episodio fosse accaduto oggi invece che quindici anni fa, lei ne sarebbe uscita in maniera diversa. All'epoca Paris venne etichettata come "cattiva ragazza" proprio a causa di quel filmato. I momenti intimi della Hilton e dell'allora fidanzato Rick Solomon vennero resi pubblici quando l'ereditiera era già famosa grazie al reality show "The Simple Life".

L'imprenditrice americana ha affermato che se lo scandalo fosse scoppiato dopo la nascita dei movimenti 'MeToo' e 'Time's Up' non sarebbe stata etichettata in maniera negativa. Durante un'intervista rilasciata al "Los Angeles Times" ha dichiarato: «Allora la gente pensava di me che fossi una brutta persona o la 'cattiva' della situazione. Oggi se accadesse una cosa del genere quella persona sarebbe vista come una vittima e non come un carnefice».

Dopo la pubblicazione di quel video Paris provò un forte senso di vergogna perché sapeva che la sua reputazione ne avrebbe risentito per il resto della sua vita. «Da bambina ho sempre preso come esempio da seguire la Principessa Diana e altre donne del suo calibro che ho sempre rispettato molto. Quando sono venuta a sapere che quel filmato era uscito online, anche se poi è stato quasi immediatamente tolto dalla circolazione, ero cosciente che le persone mi avrebbero giudicato per tutta la vita per quel fatto», ha infine aggiunto.