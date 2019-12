Elodie e Marracash, il primo red carpet di coppia

MILANO - Primo red carpet di coppia per Elodie di Patrizi e Marracash. I due cantanti sono legati sentimentalmente ormai da diversi mesi. La scorsa estate hanno anche ufficializzato il loro amore via social. Adesso hanno deciso di debuttare davanti ai fotografi cogliendo un'occasione davvero speciale, l'inaugurazione con la Tosca della nuova stagione teatrale de La Scala di Milano, uno degli eventi mondani più importanti del capoluogo meneghino.

Lo scorso weekend la coppia ha calcato il red carpet davanti a una schiera di fotografi. Lui si è presentato con un completo blu molto elegante, ma senza la cravatta. Lei invece ha scelto un abito fantasia lunghissimo e un'acconciatura anni '30 che l'ha fatta brillare. Durante la serata i due sono stati tra i più ammirati e hanno attirato l'attenzione e la curiosità di tutta l'alta società milanese.

Recentemente il rapper 40enne, originario proprio della periferia di Milano, ha rivelato com'è iniziata la storia d'amore con la collega romana, che ha 11 meno di lui. I due si trovavano sul set per lavorare al videoclip del brano 'Margarita', che li ha visti collaborare professionalmente. Qualcosa è scattato in entrambi. «È successo tutto per caso. L'etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista», ha fatto sapere lui.

«Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino», ha poi aggiunto.