Ilaria D'Amico si confessa: «Avrei tanto voluto avere una figlia femmina»

Ilaria D'Amico, ospite in studio a "Verissimo", ha rivelato che le piacerebbe tanto avere una figlia femmina. «Direi una bugia se dicessi che non mi manchi una figlia femmina perché sono cresciuta in una famiglia tutta al femminile. Ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai», ha confidato la conduttrice durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano del sabato di Canale5 condotto da Silvia Toffanin.

«Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina anche se faccio fatica a immaginare un equilibrio migliore di quello che abbiamo adesso», ha aggiunto. La 46enne, che è già mamma di due maschi, Pietro, nato dalla relazione con l'imprenditore Rocco Attisani, e Leopoldo, frutto dell'amore con l'attuale compagno Gigi Buffon, ha detto di stare attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita sentimentale. Ilaria è infatti legata all'ex portiere della Juventus ormai da cinque anni.



«Non l'avrei mai detto nemmeno io, ho sempre pensato di combattere gli stereotipi e invece ero l'esatto opposto. Non immaginavo che un calciatore potesse essere un compagno di vita, invece Gigi è una persona meravigliosa, con un cuore grandissimo e trasparente. È un uomo che mi ha ricoperto di un amore enorme e che aveva bisogno di essere amato, abbracciato e capito», ha raccontato.



La D'Amico ha infine confessato di aver sofferto molto per le critiche che le furono rivolte all'inizio del suo rapporto con l'ex portiere della Nazionale. «In Italia c'è lo stereotipo della donna rovina famiglie, non c'è il corrispettivo maschile. C'è sempre questa idea che gli uomini siano lì candidi nella loro vita felicissima e che le donne arrivino con malizia e cattiveria a strapparli dalle loro famiglie. Questo mi ha fatto soffrire perché non era così», ha concluso.