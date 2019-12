Alfonso Signorini, super allenamento prima del GF Vip 

ROMA - Alfonso Signorini vuole arrivare a gennaio in grandissima forma fisica. Il motivo? All'inizio del prossimo anno lo attende una sfida molto difficile, la prima conduzione di un reality in prima serata su Canale5. Sarà infatti lui, come è noto da qualche mese, a presentare la quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', dopo l'addio di Ilary Blasi, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti. Così tra un provino e l'altro per scegliere il cast che formerà il gruppo di concorrenti dello show, il direttore di 'Chi' cerca di programmare quante più sessioni di fitness possibili con il suo personal trainer.

Sul suo profilo Instagram ha anche condiviso diverse Stories in cui appare sudatissimo e sotto sforzo fino all'inverosimile mentre si allena con l'istruttore privato. Pochi giorni fa il 55enne ha anche rivelato alcuni dei vip che ha incontrato in vista della trasmissione. Quando durante la prima puntata de 'La Repubblica delle Donne', il programma di Piero Chiambretti, gli è stato chiesto se fosse vero che avesse provinato anche Barbara Alberti, Signorini ha risposto: «Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone. Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, nda), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire».

«Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: 'Ma chi è questo?!'», ha poi aggiunto. Al momento l'unico nome certo è quello di Rita Rusic, l'ex attrice e produttrice cinematografica, ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che vive a Miami.