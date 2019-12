Nathaly Caldonazzo attacca l'ex Andrea Ippoliti: «Mi sono vergognata»

ROMA - Nathaly Caldonazzo, ospite a "Vieni da me", è tornata a parlare della fine della storia d'amore con Andrea Ippoliti. I due, che sono stati concorrenti dell'ultima edizione di "Temptation Island Vip", hanno interrotto la loro relazione durante l'esperienza nel reality di Canale5.

Quando Caterina Balivo le ha chiesto se si sia pentita di aver lasciato l'imprenditore romano, la showgirl non ha avuto nessuna esitazione nella risposta. «Pentita di aver lasciato Andrea? Assolutamente no, è stata la delusione più grande della mia vita. Non pensavo di provare una sensazione da film horror. Una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante. Io mi sono vergognata di essere andata lì (a Temptation, ndr), l'ho detto anche ad Alessia (Marcuzzi, ndr)», ha affermato la Caldonazzo durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno. «Io ho sempre sospettato che ci sarebbe stato un finale del genere anche quando stavamo insieme», ha aggiunto la 50enne.

Recentemente Ippoliti ha fatto sapere di voler riallacciare i rapporti con Nathaly. «Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta. Qui c'è mancanza di stile totale, non posso accompagnarmi a una persona del genere. Penso di meritarmi di più», ha concluso lei.