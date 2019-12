Alessio Bernabei in ospedale: «Tornerò più forte di prima»

ROMA - Alessio Bernabei è ricoverato in ospedale. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso ex frontaman dei Dear Jack tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il cantante, che aveva fatto preoccupare i suoi fan dopo aver smesso di aggiornare per qualche giorno i suoi profili social, ha spiegato cosa l'ha costretto a prendersi un periodo di pausa.

«È da un po' di tempo ormai che le mie tonsille mi stavano antipatiche. Le ho eliminate. Ora non ci sono più scuse, si dovrà ripartire. Più forti di prima. Con la gola libera», ha scritto Alessio pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae disteso su un letto di ospedale.

Il 27enne ha quindi rivelato di essersi sottoposto a un intervento di tonsillectomia e ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi follower per non averli avvertiti prima di entrare in sala operatoria. «Vorrei chiedervi scusa per tutta questa mia assenza, ma in realtà vi dico che mi ha fatto bene. Perché non è che mi conoscessi così tanto. Ho imparato tanto dal silenzio. Il silenzio insegna. Mo' basta però», ha aggiunto.

«Stasera caricherò una cosa per voi, che ho scritto in questi ultimi giorni. Una sorpresina. Un pensiero. Uno spiraglio di quello che ho nella mia strana zucca. A presto», ha poi concluso.