Luca Vezil, prime confessioni sulla fidanzata Valentina Ferragni

MILANO - Luca Vezil ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua relazione con Valentina Ferragni. L'influencer è fidanzato con la sorella minore di Chiara da circa sei anni e il loro amore sembra proseguire a gonfie vele. «La nostra storia dura da sei anni. Di lei mi hanno colpito senza dubbio gli occhi: i più belli che abbia mai visto. Valentina è l'altra metà della mia mela. Ci supportiamo e sopportiamo ormai da anni, ma è come se fosse passato un solo mese», ha rivelato durante un'intervista rilasciata al settimanale "F".

Quando gli è stato chiesto quale sia il segreto di una storia d'amore così solida e duratura, il 28enne ha risposto: «Non c'è nessun segreto. Alla base di una relazione ci deve essere fiducia e su quella si può basare il resto. Io e Vale ci diciamo tutto, nel bene e nel male, perché in due si gioisce il doppio e si soffre la metà. Dopo sei anni ci amiamo ancora come il primo giorno e forse anche di più».

Luca ha poi ammesso di litigare spesso con la fidanzata, ma che questo per lui è da considerare un fattore positivo. «Litighiamo molto. Ma credo sia una cosa positiva. Passando gran parte del tempo insieme tendiamo ad assecondare l'uno i desideri dell'altro. Ci assecondiamo troppo fino a scoppiare», ha confidato.

Vezil ha infine confessato di rimanerci male quando Valentina viene criticata per il suo aspetto fisico e ha affermato di essere molto fiero di lei per come affronta questi episodi di bodyshaming. «Un attacco a lei è un attacco a me, senza giri di parole. A volte mi arrabbio, mentre lei riesce a mantenere la calma e mi aiuta a riderci su. Valentina è una ragazza stupenda, l'attaccano per il suo aspetto fisico ma è per invidia o per bassezza di livello. Lasciatemelo dire: la mia fidanzata è molto sexy», ha concluso.