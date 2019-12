Marracash torna ad attaccare Fedez: «Dovrebbe farsi qualche domanda»

MILANO - Marracash, durante un'intervista rilasciata a "Le Iene", è tornato ad attaccare Fedez. Quando gli è stato chiesto se abbia mai litigato con un collega e nel caso per quale motivo, il rapper ha risposto: «Sì, ho litigato con Fedez. Perché? Guarda non vorrei parlarne, non mi interessa...ma due domande se le dovrebbe fare».

«Il rap è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole. Questo succede anche tra cantanti pop, l'unica differenza è che non se lo dicono», ha aggiunto l'artista milanese.

Lo scontro tra il fidanzato di Elodie e il marito di Chiara Ferragni, iniziato circa due anni fa, sembra quindi non aver ancora trovato un lieto fine. Il 40enne aveva infatti accusato Fedez, ma anche J-Ax, durante il loro sodalizio professionale, di non fare musica rap ma semplicemente musica pop. «Fedez e J-Ax? Non sono rapportabili a noi (rapper, ndr). Basta guardare alle rime e agli artisti con cui collaborano per capire che sono una forma di pop, ma non scomoderei nemmeno nomi come Baglioni e Battisti, che si maschera da rap. Fedez è una macchina da guerra del business, glielo riconosco, ma il mio fare musica ha altri obiettivi», aveva dichiarato Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome di Marracash, durante un'intervista.