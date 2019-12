Miriana Trevisan parla di Pago: «C'è un grande legame»

ROMA - Miriana Trevisan è tornata a parlare dell'ex marito Pago e ha rivelato di avere un ottimo rapporto con lui, che è anche il padre di Nicola, il bambino nato 10 anni fa dal loro amore.

La showgirl, che è stata sposata per circa dieci anni con il cantante, ha raccontato che da parte di entrambi c'è molta stima reciproca. «Ci stimiamo molto. Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati. Si è comportato molto bene, non c'è un riavvicinamento a essere onesti, ma c'è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui», ha dichiarato Miriana durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici".

La 48enne ha poi ripercorso alcuni momenti della sua carriera nel mondo dello spettacolo e ha detto di aver vissuto tutto come una "grande fiaba". In particolar modo nel periodo in cui è stata protagonista nel programma "Non è la Rai" di Gianni Boncompagni. «Per me è stata una grande fiaba vivente, almeno io la vivevo così. Ero una ragazzina che scendeva sotto casa e andava a comprare le gomme da masticare, poi appena ho iniziato la mia vita è cambiata, non potevo più uscire di casa perché trovavo centinaia di persone ad aspettarmi. Tutti gli ammiratori volevano un pezzettino di te. Un sorriso, un bacio, un autografo. Potevi stare lì ore a farti foto, firmare autografi, era una cosa incredibile. Mi sono divertita tantissimo, era un grande sogno», ha confidato.