Selvaggia Roma, scuse pubbliche dopo la gaffe: «Non sono razzista, ho sbagliato»

ROMA - Selvaggia Roma, che negli ultimi giorni è stata accusata di razzismo per alcune frasi pronunciate sui bambini africani durante un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha chiesto pubblicamente scusa.

L'influencer, ospite in studio a "Live - Non è la D'Urso", è tornata a ribadire di non essere assolutamente razzista e ha spiegato di aver pronunciato quelle frasi senza pensarci e con troppa leggerezza. «Io chiedo scusa a tutti nuovamente. L'ho detto talmente con una spontaneità e con troppa leggerezza. Me ne sono accorta il giorno dopo di aver fatto una gaffe allucinante. Mi hanno dato della razzista...», ha affermato la modella romana.

Selvaggia ha poi rivelato di avere lei stessa delle origini africane visto che suo padre è tunisino. «Anch'io faccio parte dell'Africa perché mio padre è tunisino», ha aggiunto.

L'ex protagonista di "Temptation Island" visibilmente dispiaciuta ha ammesso il suo errore e ha detto che gli attacchi via social che le sono arrivati sono più che giustificati, ma ha invitato i follower a non accanirsi ulteriormente contro di lei dopo le sue scuse pubbliche. «C'è stato un massacro totale per una settimana, anche due... Ne sono consapevole. Non sono una persona cattiva, sono stata anche bullizzata per il mio cognome... Non è una giustificazione, certo...», ha continuato la 29enne.

«Ho chiesto scusa umilmente. Voglio lanciare anche un messaggio: uno può anche sbagliare. Se capita, però, non bisogna andare addosso alle persone com'è successo con me, in una maniera al di fuori... Non ci si stava più focalizzando il problema», ha concluso.