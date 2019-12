Vanessa Incontrada: «Bisogna fare leggi per controllare i social»

ROMA - Vanessa Incontrada, che è da poco tornata sul piccolo schermo a fianco di Gigi D'Alessio con il programma "Vent'anni che siamo italiani", ha parlato nuovamente delle critiche che le sono state rivolte negli ultimi anni per via del suo aspetto fisico, mutato dopo la nascita del figlio Isal.

La conduttrice ha fatto sapere che non si preoccupa più per quello che dicono di lei sui social e che ha imparato ad affrontare la cattiveria gratuita dei suoi hater. «Gli hater mi hanno criticato per il mio peso. Ora non me ne curo più. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è», ha dichiarato la 41enne di origini spagnole durante un'intervista rilasciata al "Quotidiano Nazionale".

L'attrice ha poi messo in qualche modo sotto accusa i social. «Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo. Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose», ha continuato. «Dando l'opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi. lo sono aperta e libertaria, ma anche per un controllo totale dei social», ha aggiunto.

Vanessa è però ottimista visto che secondo lei le cose stanno cambiando sia nel mondo dello spettacolo sia in quello della moda. Da un po' di tempo infatti si tende a dare maggiore importanza alle donne che hanno taglie oltre la 38. «Qualcosa sta cambiando. I grandi stilisti stanno capendo che ogni donna è bella per quello che è, non è che tutti siamo uguali. Il mondo è bello perché è vario. La normalità viene riconosciuta e apprezzata», ha concluso.