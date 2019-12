Beatrice Valli è di nuovo incinta

ROMA - Beatrice Valli ha rivelato di essere incinta del suo terzo figlio. L'infuencer è già mamma di Alessandro, 7 anni, nato dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, 2, nata dall'amore con l'attuale compagno Marco Fantini. È stata la 24enne stessa a rendere pubblica la notizia della nuova gravidanza tramite un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Potrei iniziare da un lungo discorso ma scriverò solo l'essenziale... non sempre siamo obbligati a urlare al mondo intero ciò che ci sta succedendo o ciò che stiamo vivendo. A volte c'è bisogno di tempo, come nella vita di tutti. Abbiamo aspettato fino all'ultimo ad annunciare che tra poco arriverà una nuova vita proprio perché ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene», ha scritto Beatrice sul social. «Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza potesse proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi», ha aggiunto.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha poi ricordato quando a marzo di quest'anno è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di una brutta infezione che avrebbe potuto compromettere il suo sistema riproduttivo. «A marzo di quest'anno ho avuto una grossa infezione alle tube dove dopo un lungo ricovero e grandi cure di antibiotici molto potenti mi dissero che qualora avessi voluto un altro figlio c'era il 30% di probabilità in meno di rimane incinta, la cosa spaventò più Marco che me anche se per una donna sentirsi dire certe cose non è mai bello anche avendo già due figli», ha confidato.

La Valli ha anche di aver scoperto di essere in dolce attesa solo a settembre. «A fine settembre scoprii di essere incinta di nuovo, speravo solo che fosse tutto ok e non ci fossero problematiche collegate e tutte le medicine e cure fortissime che avevo fatto. Non vedevo l'ora di fare la prima visita e capire se mi avrebbero dato belle notizie ma come in tutte le cose abbiamo dovuto aspettare un po'. Abbiamo monitorato che la gravidanza fosse stabile e che tutto ciò che avevo fatto non aveva compromesso nulla soprattutto il piccolo/a. Io e il Marchini (come ha soprannominato il compagno, ndr) siamo molto felici anche se avrei aspettato dopo il matrimonio. Ma le cose programmate non mi sono mai piaciute», ha concluso.