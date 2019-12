Michelle Hunziker è finalmente felice

MILANO - Michelle Hunziker ha rivelato di stare attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita e che sia gli equilibri familiari sia la sua carriera le danno grande soddisfazione.

La conduttrice, pronta a tornare al timone del programma di Canale 5 "All Together Now" insieme a J-Ax, ha detto di essere in una fase di grande cambiamento interiore. «Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore: ho deciso che è arrivato il momento di stare bene», ha raccontato durante un'intervista rilasciata a "Tv Sorrisi e Canzoni".

«Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all'esterno l'ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora», ha aggiunto Michelle.

La 42enne qualche tempo fa aveva già confessato di aver trovato l'elisir della felicità. La showgirl, che è mamma di tre figlie, Aurora, 22 anni, nata dalla storia d'amore con l'ex marito Eros Ramazzotti, Sole, 5, e Celeste, 4, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, aveva detto: «Sono felice, piena di energie. Forse ho scoperto l'elisir. Mi sveglio la mattina, guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all'uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita».