Relazione Gerber-Davidson, Cindy Crawford approva

LOS ANGELES - Cindy Crawford ha detto di approvare la storia d'amore tra sua figlia Kaia Gerber e Pete Davidson. Stando ad alcune fonti la figlia della nota ex supermodel avrebbe infatti intrapreso una relazione con la star del "Saturday Night Live" e sebbene non ci sia stata ancora alcuna conferma da parte di due diretti interessati, si vocifera che Cindy avrebbe dato loro la sua "benedizione".

Un insider alla rivista "Us Weekly" ha dichiarato: «Cindy sostiene la figlia e vuole che sia felice. In questo momento sembra esserlo molto accanto a Pete Davidson. Kaia è giovane, quindi la madre la incoraggia a rimanere concentrata sul suo futuro, ma cerca di non intromettersi tra loro. Lei si fida molto della mamma e la considera un modello da seguire». Sembra che i due facciano coppia fissa ormai dallo scorso ottobre, ma stanno cercando di mantenere un basso profilo per non attirare l'interesse della stampa.

Il conduttore in passato è stato legato ad altre star dello showbiz tra cui Ariana Grande, Kate Beckinsale e Margaret Qualley. Un beninformato ha infine fatto sapere: «Pete e Kaia si stanno frequentando e stanno cercando di mantenere la loro relazione lontana dalla luce dei riflettori».