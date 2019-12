Lindsay Lohan rende omaggio all'ex fidanzato morto

LOS ANGELES - Lindsay Lohan ha reso omaggio al suo ex fidanzato Harry Morton, scomparso tragicamente alcuni giorni fa all'età di 38 anni. Il corpo del fondatore di Pink Taco è stato ritrovato esanime nella sua abitazione di Beverly Hills lo scorso fine settimana e l'attrice ha voluto ricordarlo definendolo il suo «migliore amico».

Lindsay ha condiviso sul suo profilo Instagram una vecchia foto che la ritrae insieme ad Harry sul red carpet del Festival di Venezia, nel 2006, e accanto all'immagine ha scritto: «Migliori amici. Miglior vita». La madre della 33enne, Dina, ha poi commentato teneramente il post della figlia: «Mi dispiace mia piccola principessa. Lui sarà sempre con te, veglierà su di te da lassù piccola mia». Dina ha anche voluto fare le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Morton, sempre tramite social. «RIP Harry, ora sei un angelo al fianco di Dio. Ci mancherai... prego per la tua famiglia», ha scritto.

Ora dovrà essere effettuata l'autopsia sul corpo di Harry anche se non si pensa ci siano stati errori nelle indagini e si ritiene che la morte sia solo una tragica fatalità. Anche l'azienda creata dal 38enne ha voluto rendere omaggio al suo fondatore in una nota pubblicata sulla rivista "People". «Siamo rattristati per la scomparsa di Harry Morton, fondatore ed ex proprietario di Pink Taco. Harry è stato un visionario che con la sua azienda ha rivoluzionato i tempi, e che ha dato un grande contributo sia personale che professionale a tutta la società e al suo staff», si legge nel comunicato.