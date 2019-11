«Bettarini testimone di nozze? Perché no!»

ROMA - Simone Ventura, ospite in studio a "Verissimo" insieme al compagno Giovanni Terzi, ha parlato della sua storia d'amore con il giornalista e ha rivelato che i due si sposeranno entro la fine del 2020. «Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita», ha raccontato la presentatrice durante l'intervista rilasciata nel programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Simona, dopo la grande delusione d'amore con Gerò Carraro, ha quindi trovato quello che considera il vero amore della sua vita. «È stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato», ha aggiunto.

Quando le è stato chiesto se, come è stato scritto su alcuni settimanali di gossip, il testimone di nozze sarà l'ex marito Stefano Bettarini, la 54enne ha fatto sapere di non aver ancora organizzato così nei dettagli la cerimonia ma non ha escluso la possibilità che possa essere proprio così. «È assolutamente nei piani il nostro matrimonio, per cui succederà prima o poi. Non ci avevamo pensato al testimone di nozze, ma è una bellissima idea prendere in considerazione Stefano», ha concluso.