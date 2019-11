Valentina Ferragni: «Ho lottato per sopravvivere»

MILANO - Valentina Ferragni ha rivelato di essere nata prematura, addirittura tre mesi prima della data prevista per il parto, e ha parlato per la prima volta della lotta combattuta per sopravvivere quando era così piccola e fragile. «Ieri ho postato delle Storie in cui vi parlavo della mia nascita: sono nata a Bolzano il 29/12/1992 ma sarei dovuta nascere a fine Marzo 1993 a Cremona. Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi», ha scritto la sorella minore di Chiara in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perché troppo piccola, troppo fragile e con i miei organi ancora non completamente formati. Sono stati mesi durissimi per la mia famiglia», ha proseguito la 27enne. «Dopo mesi di incertezze e paure sono tornata a casa a Cremona, sana e salva e oggi sono qui per raccontare questa storia, la mia storia», ha aggiunto.

L'influencer ha poi detto di aver voluto condividere il suo passato per infondere coraggio in tutti quei genitori che si trovano ad affrontare una situazione analoga. «Lo racconto perché vorrei che queste mie parole arrivassero a tanti piccoli e piccole guerriere, alle loro coraggiose mamme ed ai loro meravigliosi papà che ora stanno vivendo un momento così delicato», ha spiegato. «A noi è stato richiesto di iniziare a lottare dal primo giorno per poter dimostrare a noi stessi e a tutti che siamo invincibili! E non smetteremo di combattere perché questa vita ce la teniamo stretta», ha concluso.