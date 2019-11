Scarlett Johansson: «Idealizzavo il matrimonio»

LOS ANGELES - Scarlett Johansson idealizzava il matrimonio. L'attrice 35enne è stata sposata due volte, una con Ryan Reynolds tra il 2008 e il 2011, e un'altra con Romain Dauriac, con cui ha avuto sua figlia Rose cinque anni fa, dal 2014 al 2017. Adesso la star di Hollywood ha ammesso che quando ha detto 'sì' a Reynolds, ora sposato con la collega Blake Lively, non aveva capito davvero cosa fosse il matrimonio.

Ha spiegato: «La prima volta che mi sono sposata avevo 23 anni. Non capivo davvero cosa fosse il matrimonio. In qualche modo lo idealizzavo in modo romantico nella mia mente». Ora Scarlett è legata al collega Colin Jost e ha dichiarato di essere maturata al punto di poter prendere le decisioni relative alla sua vita privata in modo molto più consapevole. E anche il desiderio di costruirsi una famiglia è molto cresciuto in lei.

Parlando con il magazine Vanity Fair ha detto: «Adesso sono in un periodo della mia vita diverso. Penso di essere in grado di fare scelte più giuste. Sono più consapevole di quanto non fossi un tempo, almeno penso. Mi piace molto l'idea di costruirmi una famiglia. Sarebbe bellissimo. È quello che ho sempre voluto. Lo volevo anche quando ero sposata con il padre di mia figlia, ma non era la persona giusta. Ma l'idea continua a piacermi».