Manila Gorio diventa donna: «Darò la verginità a chi mi sposa»

ROMA - Manila Gorio ha rivelato di aver deciso di completare il suo percorso per il cambio di sesso per potersi così sentire una donna a tutti gli effetti.

«Mi sono sempre sentita usata dagli uomini come mezzo per le loro trasgressioni, ora dico basta a tutto questo, voglio fare l'intervento che mi farà diventare donna completamente e così non sarò più un divertimento per gli molti uomini», ha dichiarato la showgirl. «Voglio rinascere e darò la mia verginità all'uomo che mi sposerà e mi renderà felice», ha aggiunto l'opinionista di Barbara D'Urso.

Antonio, questo il nome all'anagrafe dell'artista, ha poi ammesso di non essersi mai sentita un maschio, ma di aver sempre saputo di essere una donna nata in un corpo che non era il suo. «Non mi sono mai sentita maschio, il pene è stato un errore, un capriccio della natura... i miei genitori mi regalavano le pistole, io cercavo le bambole, si sono arresi solo quando avevo 13 anni. Un anno dopo la prima cura ormonale ho messo la prima gonna», ha spiegato.

Manila, che fino a qualche tempo fa diceva di essere fermamente convinta di non volersi sottoporre all'intervento per cambiare sesso a causa delle alte probabilità di rischio, sembra aver cambiato idea. La 30enne in una precedente intervista rilasciata a "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti su La7, aveva affermato: «L'intervento di cambio sesso può essere molto rischioso. È per questo che molti scelgono di non farlo come me».