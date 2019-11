Justin Bieber e la moglie vogliono una casa più "calda"

LOS ANGELES - Sembra che Justin Bieber e Hailey Baldwin vogliano vendere la loro villa per comprare una casa più modesta. La coppia, che si è sposata in gran segreto lo scorso anno e che poi a settembre ha organizzato una grande feste per celebrare l'unione, a marzo si è trasferita in un'abitazione di lusso a Beverly Hills, uno dei quartieri più costosi di Los Angeles. Adesso però avrebbero intenzione di spostarsi in una casa più piccola che gli dia un maggiore senso di calore.

Secondo 'Entertainment Tonight' il cantante e la modella hanno trascorso l'ultimo weekend a vedere case in vendita. In particolare i due avrebbero visitato una proprietà che fa parte di 'The Summit', una comunità recintata sempre nel quartiere di Beverly Hills. Poi sarebbero andati a vedere anche una casa di campagna recentemente ristrutturata dalla star del programma 'Flipping Out' Jeff Lewis. Quest'ultima ha un costo che si aggira sui 3 milioni e mezzo di dollari, mentre la casa in cui Justin e Hailey vivono al momento, e che conta ben 5 camere da letto e sette bagni, vale più o meno 8 milioni e mezzo.

Quando comprarono la magione i due avevano in programma di avere molti figli, che per ora non sono però arrivati. Un insider ha fatto sapere: «Justin e Hailey hanno passato molto tempo a cercare la casa perfetta a Los Angeles. Volevano qualcosa che fosse sicuro, in una location centrale e che avesse abbastanza spazio per una famiglia numerosa. Volevano qualcosa di nuovo e moderno e la loro villa di Beverly Hills ha tutto questo». Peccato che ora pare abbiano cambiato idea.