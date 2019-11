Kim Kardashian non capisce sempre il marito

LOS ANGELES - Kim Kardashian non riesce sempre a capire Kanye West. La reality star ha ammesso che lei e il marito non hanno sempre le stesse opinioni, ma ha aggiunto che entrambi fanno ogni volta il possibile per superare le differenze e per tenere unita la loro famiglia.

Ha spiegato: «Va bene anche se non ci capiamo sempre. Non è un problema se non sentiamo le stesse cose nello stesso esatto momento. L'importante è capire come crescere insieme in queste situazioni. O imparare la lezione. Bisogna darsi spazio e tempo per capire e capirsi. La cosa che ci accompagna però sempre è il fatto che la nostra relazione non ha mai smesso di essere divertente per entrambi».

Sebbene Kim probabilmente non è d'accordo con le idee politiche, spesso estreme, di Kanye, la 39enne supporta però la passione del compagno per il recente progetto di costruire delle case per le famiglie dal reddito basso. Parlando con il New York Magazine ha detto: «Dovreste vedere a cosa sta lavorando adesso. E' molto affascinato dalle costruzioni e dalle case. Vuole costruire case per i redditi meno abbienti, ma senza rinunciare a un buon design. Vorrebbe abitazioni semplici ma belle e abbordabili».