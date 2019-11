Melissa Satta e Boateng, 'date night' elegantissima a Milano

MILANO - Era da un po' che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non condividevano nessuna immagini social che li ritraesse insieme. La coppia però non è nuovamente scoppiata, anzi. La reunion avvenuta la scorsa estate sembra stare funzionando. Nelle scorse ore l'ex velina e il calciatore hanno pubblicato una serie di scatti che li ritraggono felicemente insieme sui loro profili Instagram.

I due hanno lasciato per qualche ora il figlio a casa e si sono concessi una "date night", come l'hanno definita loro stessi, elegantissima in un ristorante di Milano. Accanto ad una foto che lo ritrae in grande spolvero, l'attaccante tedesco ha scritto ironicamente: «Senza stile oggi».

La 33enne e il 32enne un anno fa hanno vissuto un delicato momento nel loro rapporto di coppia. Lui era andato a giocare a Barcellona e la loro relazione era stata messa in pausa. Poi alla fine della scorsa primavera hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio, soprattutto per il bene del piccolo Maddox, che ormai ha 5 anni.

«Sono stata molto riservata perché abbiamo un bimbo da proteggere e non vorrei che i compagni di classe o le persone vicine a lui potessero strumentalizzare questa fase della nostra vita. Io vado sempre avanti a testa alta, ho un bambino meraviglioso che amo, credo nella famiglia e nell'amore», ha fatto sapere Melly recentemente.

La Satta ha anche rivelato che le piacerebbe fare un altro figlio con il marito. «Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox», ha spiegato.