Heather Parisi e la violenza dell'ex compagno: 'Non farò il nome del mio aguzzino'

ROMA - Heather Parisi, che durante la puntata della settimana scorsa di "Live - Non è la D'Urso" ha rivelato di aver subito violenza fisica per ben sette anni da parte di un suo ex compagno, è tornata a parlare della terribile vicenda e ha detto di non voler assolutamente fare il nome del suo aguzzino per non dargli importanza. «Una settimana fa sono stata ospite a Live Non è la D'Urso e da allora continuo a ricevere tantissime e-mail. Parole di affetto e solidarietà, ma anche grida disperate di aiuto di donne che hanno vissuto o vivono esperienze simili a quella che ho vissuto io. Oggi ho le spalle coperte da un rapporto d'amore vero, sincero, profondo e voglio sensibilizzare la gente di fronte a un problema reale e che si sottovaluta. Per adesso, non mi interessa fare il nome del mio aguzzino. Domani? Forse», ha scritto la showgirl in un lungo post pubblicato sul suo blog personale.

La 59enne ha poi spiegato perché ha voluto affrontare un tema così delicato come la violenza sulle donne. «Volevano farmi parlare di altro, ma io volevo parlare di un tema che mi sta a cuore, di un'esperienza che ha lasciato solchi profondi nella mia vita: la violenza sulla donna dentro le mura di casa. Non ne ho mai parlato con nessuno se non con Umberto. Quando vivi un'esperienza di quel tipo ti senti sola. È impossibile trovare aiuto. Tutti minimizzano», ha confidato. «Ti appiccicano addosso un'etichetta e te la tieni per tutta la vita. L'ambiente attorno a te, non capisce o fa finta di non capire. E non c'è da meravigliarsi. Anche ora c'è chi non crede o non vuole credere. Gente qualunque, ma anche gente che millanta conoscenze o frequentazioni», ha aggiunto la ballerina italoamericana.

Heather ha infine ammesso di essere rimasta colpita dal fatto che la sua storia oltre ad aver smosso la coscienza di molte donne nella sua stessa condizione ha creato anche una grande polemica. «Questi atteggiamenti di chi fa finta di non vedere si sommano alla violenza che hai subito, rendendola ancora più insopportabile. Non più uno, ma cento, mille aguzzini, tutti quelli che ti giudicano senza sapere, che usano la tua debolezza per ergersi a moralisti, che preferiscono 'parlare d'altro' perché la violenza è scomoda e disturba più del gossip», ha concluso.