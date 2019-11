Taylor Mega: «La mia scarsa cultura mi rende insicura»

ROMA - Taylor Mega ha rivelato di essere stata vittima di bullismo quando era piccola e che ancora oggi molte persone provano a farla sentire insicura. La bionda influencer la scorsa notte ha risposto alle domande che le sono state poste dai suoi follower tramite Instagram. «Il mio carattere, la mia autostima credo che derivino dal fatto che da piccola non venivo mai considerata come la bella ragazza a cui tutti vanno dietro... anzi mi prendevano spesso in giro», ha rivelato Taylor.

Quando le è stato chiesto cosa la rende insicura, la 26enne ha confidato di essere consapevole di non avere una grande cultura e che questo è il suo punto debole. «Sono a conoscenza di non possedere una vasta conoscenza della cultura e questo ogni tanto mi fa sentire insicura. Eppure quando sono alle prime armi con qualcosa, ma una volta che imparo vado spedita», ha spiegato. «Ancora oggi provano a farmi sentire insicura. Quando mi dicono: 'Taylor dovresti fare foto più da influencer, dovresti essere meno spinte, dovresti cambiare trasmissioni'. Ma a me non me ne f***e perché alla fine vorrebbero stare tutti al posto mio», ha aggiunto.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha poi ammesso che condurre una vita agiata l'aiuta a superare più facilmente i momenti di tristezza, ma ha aggiunto che i soldi non fanno la felicità. «Se hai i soldi hai meno motivi per essere triste. Se ce li hai anche se ti ha lasciato il fidanzato, chiami un'amica ed esci andandoti a comprare quello che vuoi e torni di buon umore. Poi va detto che se uno è un po' depresso può essere anche un miliardario, non risolve nulla il denaro... perché hai la morte dentro», ha affermato. «I soldi non fanno la persona, se sei ricco ma non hai i valori come quelli della famiglia o della condivisione, rimarrai sempre povero dentro», ha concluso.