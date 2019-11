Alba Parietti e la sua infanzia difficile: «Mia madre era schizofrenica»

ROMA - Alba Parietti, che sta promuovendo il suo ultimo libro autobiografico, dal titolo "Da qui non se ne va nessuno", ha parlato del rapporto che aveva con sua madre Grazia, scomparsa ormai nove anni fa a causa di un ictus, e ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili proprio a causa sua. «Mia madre definiva se stessa una povera schizofrenica. Ha vissuto grazie a mio padre una vita normale. Dignitosa. La follia molto spesso è un dono di persone troppo intelligenti che a fatica riescono a gestirla in un mondo pieno di atrocità», ha raccontato l'opinionista durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici".

«È stata una madre difficilissima, ma quando riusciva a non essere la strega che poteva risultare a causa della sua patologia era la persona più meravigliosa del mondo. Aveva una sensibilità, una intelligenza e una cultura fuori dalla norma. Mio padre è riuscito a contenere nelle mura domestiche la sua follia», ha aggiunto.

La 58enne ha poi raccontato di avere avuto uno zio "pazzo" che fu rinchiuso in un manicomio. «Ho avuto uno zio che è entrato in manicomio ed è diventato una larva. Io l'ho conosciuto solo in quelle condizioni, ma prima era una mente eccelsa, un intellettuale straordinario. Purtroppo l'ho conosciuto solo quando era già entrato in manicomio. Non era più una persona, era stato ridotto in uno stato assurdo. Prima di entrare in manicomio era un genio assoluto», ha concluso.