Paola Caruso, la verità sull'addio a Merlo: «Voleva soldi da me»

ROMA - Paola Caruso è un fiume in piena. Ospite di Barbara D'Urso a 'Domenica Live' la showgirl ha raccontato la sua verità sull'addio a Moreno Merlo, l'ex tentatore di Temptation Island con cui ha avuto una relazione da luglio a qualche settimana fa. La bionda di origini calabresi ha fatto sapere di aver ricevuto da lui richieste di denaro e di aver capito di essere stata usata.

«Un giorno mi dice che il rimborso spese che aveva preso per venire qui (ospite di Domenica Live, ndr) non era sufficiente. Io avevo anche rinunciato a una parte del mio di rimborso spese per darlo a lui, visto che aveva dei problemi economici e non stava lavorando. In questo periodo anche col mio agente ho provato ad aiutarlo. Questo non gli è bastato. Mi ha detto che voleva più soldi, li voleva da me. Mi ha detto che lui è il Brad Pitt italiano e che io gli ostacolavo la carriera. Io sono caduta dal pero», ha detto nel salotto tv di Canale5.

«Lui sapeva che io cercavo un padre per mio figlio. Si è avvicinato a me per entrare nel mondo della tv, usando mio figlio. Il suo obiettivo era fare il Grande Fratello e partecipare ad altri programmi tv. Spesso usava la mia macchina, ha preso anche delle multe che ora devo pagare io perché lui non le paga. Se andavamo a cena fuori il conto lo pagavo io», ha continuato Paola.

Nella stessa giornata in cui le sono arrivate richieste di denaro si è poi consumata la rottura definitiva. «Quel giorno poi siamo andati a fare la spesa e in macchina mi ha detto che avrebbe preso le sue cose e se ne sarebbe andato. Io lì gli ho detto che avevo capito che si era avvicinato a me solo per fare i suoi interessi. Lui a quel punto mi ha minacciato. Mi ha detto che se avessi detto qualcosa lui avrebbe fatto uscire dei video di me che aveva registrato di nascosto. Praticamente mi ha rivelato che lui di nascosto mi registrava mentre io non me ne accorgevo. Capite?! E' stato quattro mesi con me registrandomi», ha proseguito la 34enne.

«Io gli ho detto che doveva scendere dalla macchina. Lui non voleva scendere, i toni si sono scaldati. Ho iniziato ad avere paura perché in auto c'era anche mio figlio. Ho chiamato allora la polizia e lui ha continuato a insultarmi mentre ero al telefono con la polizia. Poi mentre cercavo di riprendere le chiavi di casa mia, mi ha tirato una gomitata. Poi è arrivata la polizia. L'ho denunciato», ha quindi concluso.