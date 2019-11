Paolo Bonolis, si è sposata anche la figlia

ROMA - Nuovo viaggio intercontinentale per Paolo Bonolis. Il conduttore 58enne è volato oltreoceano per la seconda volta in poche settimane per prendere parte ad un altro matrimonio. Dopo le nozze del figlio Stefano, che a ottobre ha giurato amore eterno alla compagna Candice, anche la figlia Martina è andata all'altare, sempre nello stato di New York.

Ad annunciarlo sul social è stata l'attuale dolce metà di Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha postato una tenerissima foto di papà e figlia che si scambiano un bacio prima della cerimonia. «Il padre della sposa», ha scritto Sonia accanto all'immagine. Poi dopo il "sì", che si è svolto lo scorso weekend, è stata la stessa Martina ha condividere una serie di immagini del suo giorno speciale.

La donna ha voluto ringraziare tutti, papà compreso, per essere stati accanto a lei e averle dato supporto e affetto. «Un messaggio per tutti quelli che ieri sera erano con noi fisicamente o con lo spirito: ci sentiamo davvero molto amati. Grazie per il vostro supporto, grazie per il sostegno che ci date. Ci sentiamo più fortunati di quanto non avremmo mai potuto immaginare. Grazie ancora», ha scritto. Il neo marito è il comico Tito Garza.