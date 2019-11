Mel B vuole tornare nel Regno Unito

LOS ANGELES - Mel B ha rivelato di voler tornare a vivere in Inghilterra perché non riesce a trovare lavoro negli Stati Uniti. L'ex giudice di "America's Got Talent" ha chiesto di modificare alcuni punti dell'accordo riguardante la custodia di sua figlia Madison, nata otto anni fa dal matrimonio con l'ex marito Stephen Belafonte.

Nei documenti presentati in tribunale ha fatto sapere che l'unica via per mantenere il suo attuale tenore di vita sarebbe proprio quello di tornare a vivere nel suo paese d'origine. «Come è noto alla Corte, il matrimonio con Stephen non è mai stato sano. Sono stata sottoposta per anni ad abusi verbali e fisici da parte di Stephen, che per anni ha impedito a me e alle mie figlie di vedere la mia famiglia nel Regno Unito».

«Il mio visto per gli Stati Uniti scade nel febbraio del 2020. Dopo questo periodo non mi sarà più permesso di lavorare e vivere in America. Durante il matrimonio con il mio ex marito abbiamo vissuto a Los Angels, dove ho lavorato. Tuttavia, le mie fonti di reddito negli Stati Uniti sono finite. Il mio contratto lavorativo ad 'America's Got Talent' è terminato nel 2018 dopo diversi anni di partecipazione. Quindi non ho più un'entrata fissa da ormai più di un anno».

L'ex Spice Girl ha spiegato di non avere nessuna intenzione di tenere lontana sua figlia dal padre, ma di essere preoccupata per la situazione economica. «Se fossi costretta a rimanere qui negli States, non sarei in grado di mantenere il tenore di vita a cui è abituata Madison. L'affitto per il mio appartamento con due camere da letto a Los Angeles è superiore a 88.000 dollari», ha concluso.