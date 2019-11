L'ex-cognata di Miley le fa il contropelo: «Liam si meritava di meglio»

LOS ANGELES - Elsa Pataky ritiene che Liam Hemsworth «meriti molto di meglio» che Miley Cyrus. L'attrice 43enne ha rivelato che il cognato 29enne si sente «scoraggiato» dopo la fine del matrimonio con la cantante, arrivato al capolinea lo scorso agosto a meno di un anno dal 'sì', ma sostiene che presto si rimetterà in sesto perché è una persona «forte».



Ha detto: «Mio cognato dopo la fine della relazione a cui aveva dedicato dieci anni si sente scoraggiato... ma sta cercando di reagire bene. E' un ragazzo forte e si merita il meglio. Penso proprio che si meriti molto di meglio...».

Elsa è contenta che Liam possa contare sul supporto del fratello Chris, ovvero di suo marito, che lo sta proteggendo e lo sta aiutando a rimettersi in piedi in questo periodo non facilissimo.

Secondo il magazine Hola! avrebbe detto ai report ad un evento a Madrid: «La famiglia è sempre pronta a proteggerti. Lui e il fratello sono molto legati e Chris gli è stato vicino per dargli la forza di cui ha bisogno».



L'attrice e modella spagnola adora Liam, che aveva iniziato a frequentare Miley nel 2009 dopo averla conosciuta sul set del film "The Last Song", e gli piace averlo accanto.

«La verità è che è simpaticissimo, lo adoro ed è bellissimo. Lo devo ammettere. Poi ha un grande senso dell'umorismo. Riesce a far ridere tutta la famiglia», ha concluso.